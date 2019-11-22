Козельские оперативники вычислили мошенника

Опубликовано: 22.11.2019 11:41 95

26-летний житель Козельска решил купить мотоцикл. Парень нашел подходящее объявление в Интернете, связался с продавцом и отправил 6 000 за доставку. После этого владелец перестал выходить на связь, тогда калужанин обратился в полицию. Оперативники разыскали подозреваемого, им оказался ранее судимый 21-летний житель Московской области, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 22 ноября. Правонарушитель свою вину признал, ему грозит до 2 лет тюрьмы за мошенничество. Фото: Pixabay.com Опубликовано: 22.11.2019 11:41 95

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