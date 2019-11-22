Приставы искали должников на вокзале

Судебные приставы отправились на вокзал «Калуга-1», где провели акцию «Узнай о своих долгах», сообщили в пресс-службе ведомства.

В мобильном пункте любой желающий мог проверить наличие задолженностей, некоторые установили мобильное приложение на смртфоны, чтобы в любое время узнавать о своих долгах.

Всего за несколько часов судебные приставы проверили на предмет наличия задолженностей и проконсультировали около трёх десятков граждан, причём некоторые из них на месте оплатили долги по штрафам ГИБДД с помощью платежного терминала.