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Приставы искали должников на вокзале

Опубликовано: 22.11.2019 08:11 0 277
Приставы искали должников на вокзале

Судебные приставы отправились на вокзал «Калуга-1», где провели акцию «Узнай о своих долгах», сообщили в пресс-службе ведомства.

В мобильном пункте любой желающий мог проверить наличие задолженностей, некоторые установили мобильное приложение на смртфоны, чтобы в любое время узнавать о своих долгах.

Всего за несколько часов  судебные приставы проверили на предмет наличия задолженностей и проконсультировали около трёх десятков граждан, причём некоторые из них на месте оплатили долги по штрафам ГИБДД с помощью платежного терминала.

 

Опубликовано: 22.11.2019 08:11 0 277
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