Десятки деревень останутся без света

Опубликовано: 22.11.2019 07:07 324

Из-за ремонтных работ сегодня отключат электроэнергию в пригороде Калуги, собщили в горуправе. Итак, света не будет: с 08-30 до 16-00: переулок Малинники 7, 7 корп.1, корп.2,9;

ул. Коммунальная 1-19,2-18;

ул.Тарутинская 70,70б,72,78-94; с 09-00 до 17-00: Учхоз,

Госконюшня,

д Волково,

ул. Волковская,

пер Волковский,

ул Сосновая,

ул Лиственная,

ул Владимировская,

СНТ Коммунальник,

СНТ Прогресс,

СНТ "Электрик",

ООО "Дона",

ООО "Порт",

ИП Колбин,

Канищево-КНС,

Канищево-пилорама. с 09-00 до 17-00 (частично): д Галкино;

д Шопино. с 09-00 до 18-00: СНТ Строитель,

Сухиненки,

д. Бутырки,

д. Грабцево,

д. Горневская Слобода,

д. Слобода,

д. Литвиново,

д.Ястребовка,

д. Стопкино,

д. Усадье,

д. Песочня,

д. Выселки,

СНТ "Веста",

СНТ "Пищевик",

ООО Голд-Град. Во временном промежутке с 09:00 до 18.00 оперативные переключения на 30 минут: д.Авчурино,

д.Аненки. Опубликовано: 22.11.2019 07:07 324

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