«Лиза Алерт» поможет стать поисковиком онлайн

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о разработке специального учебного курса «Волонтерство в поисково-спасательном отряде». Программа создана опытными добровольцами, которые расскажут всем желающим, как устроен отряд и особенностях поисково-спасательных работ.

Также в ходе прохождения курса можно научиться оказывать первую помощь пострадавшим и узнавать информацию о поиске.

В первую очередь, этот курс рассчитан на новых добровольцев, которые собираются присоединиться к поисково-спасательным отрядам. Однако он может быть полезен и опытным волонтерам-поисковикам.

Увидеть видеоуроки можно после бесплатной регистрации на сайте университет.добро.рф.