Угонщик сначала ночевал в авто, а потом попытался продать их

21.11.2019 13:56 84

В Калуге задержан мужчина, который подозревается в краже нескольких автомобилей.

Сначала подозреваемый просто ночевал в отечественных легковушках, а затем решил продать, чтобы подзаработать, сообщили в областном УМВД.

Он продал «шестерку» за 5 тысяч рублей, а «Ладу Калину»- нет, так как не доехал до покупателя. В пути спустились колеса.

Машину горе-угонщик бросил в лесополосе, где ее и обнаружили полицейские.

А позже задержали и самого калужанина, который находится под стражей на время расследования уголовных дел.

Фото: pxhere.com.