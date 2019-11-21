В Обнинске нашли бешеную лису

21.11.2019 13:47 73

В Обнинске обнаружили лису на улице Кутузова.

Головной мозг животного исследовали в лаборатории, экспертиза подтвердила налие бешенства, сообщили в областном комитете ветеринарии.

Сейчас в городе проводятся мероприятия по ликвидации заболевания. Владельцам домашних животных рекомендовано привить своих животных и не допускать их контакта с другими: особенно, со стадами и табунами.

Фото: pxhere.com.