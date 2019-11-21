Пьяный мужчина ограбил магазин

21.11.2019 13:42 78

43-летний житель Жукова выпил и решил продолжить веселье.

Для этого он пришел в продуктовый магазин и взял с витрины пару бутылок спиртного. Пытаясь скрыться, ударил сотрудницу магазина.

Задержать подозреваемого в грабеже смогли сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело, уже не первое для мужчины.

Фото: pexels.com.