Пьяный мужчина ограбил магазин

43-летний житель Жукова выпил и решил продолжить веселье.
Для этого он пришел в продуктовый магазин и взял с витрины пару бутылок спиртного. Пытаясь скрыться, ударил сотрудницу магазина.
Задержать подозреваемого в грабеже смогли сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело, уже не первое для мужчины.
Фото: pexels.com.
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