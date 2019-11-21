Дети начали украшать «Елочку ГАИ»

21.11.2019 11:02 191

Госавтоинспекторы приглашают юных калужан поучаствовать в традиционном конкурсе «Елочка ГАИ». Первым свою необычную поделку передал в управление 5-летний Артем Митрофанов. Мальчик смастерил вместе с папой игрушечную патрульную машину с включающимися с помощью специальной кнопки проблесковые сигналами. Свой подарок ребенок передал главному государственному инспектору области Алексею Холопову. В ответ мальчик получил экскурсию в музее истории Госавтоинспекции и возможность прокатиться на патрульном автомобиле. Фото: УМВД России по Калужской области.



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