Горожан просят сделать корону для Снегурочки

21.11.2019 10:56 218

Калужан приглашают своими руками изготовить авторскую корону для Снегурочки.

Главные условия, пишут на сайте горуправы, чтобы работа была изготовлена самостоятельно и в натуральную величину.

Работы будут принимать до 2 декабря в городском досуговом центре(кабинеты 304, 305 с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 17.00).

Лучшие работы будут представлены на выставке в Резиденции Калужского Деда Мороза с 21 декабря по 8 января.

Фото: горуправа.