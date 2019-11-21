В Калуге задержали наркодилера

21.11.2019 09:13 364

Правоохранители задержали в Калуге молодого человека, который решил заработать продажей наркотиков. Он получал оптовые партии запрещенных веществ, фасовал в своем гараже, а потом прятал в тайниках. Наркозависимым он сообщал о местонахождении товара через онлайн-приложение. Полицейские задержали наркодилера и изъяли наркотик: больше 500 граммов N-метилэфедрона. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: УМВД России по Калужской области.



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