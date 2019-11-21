Молочный завод загрязнил реку не молоком

21.11.2019 09:07 359

Прокуратура Бабынинского района проверила работу «Бабынинского молочного завода», который законно использует реку Перемера для сброса сточных, в том числе дренажных вод. Но, как сообщили в областном прокуратуре, в сточных водах обнаружили загрязняющие вещества, в два раза превышающие норму. Руководителю предприятия внесено представление и назначен штраф-10 тысяч рублей. Фото: pxhere.com.



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