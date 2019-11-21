Хозяйка «резиновой» квартиры попала на скамью подсудимых

21.11.2019 08:56 276

Жительница Обнинска «попалась» на фиктивной регистрации иностранцев. Как сообщили в областном МВД, за 500 рублей женщина «приютила» 8 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, обнинке грозит до трех лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Калужской области.



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