В Мещовске сгорела пилорама

21.11.2019 08:52 317

Этой ночью в Мещовске на улице Толстого горела пилорама. Как сообщили в областном МЧС, обошлось без пострадавших. Справитсья с огнем смогли 10 пожарных и 3 пожарных расчета. В причинах будет разбираться инспектор. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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