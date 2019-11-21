Очередной пешеход в Обнинске угодил под колеса

21.11.2019 08:42 209

Накануне в Обнинске на улице Королева автомобиль «Форд Фокус» сбил пешехода. ДТП произошло на пешеходном переходе в 17 часов 10 минут, сообщили в областном МЧС. На месте работали сотрудники скорой, автоинспекторы и спасатели: весго 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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