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Очередной пешеход в Обнинске угодил под колеса

21.11.2019 08:42 0 209
Очередной пешеход в Обнинске угодил под колеса

Накануне в Обнинске на улице Королева автомобиль «Форд Фокус» сбил пешехода.

ДТП произошло на пешеходном переходе в 17 часов 10 минут, сообщили в областном МЧС.

На месте работали сотрудники скорой, автоинспекторы и спасатели: весго 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

 

 


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