Кто останется в темноте: график отключения света

21.11.2019 07:34 329

Из-за ремонтных работ сегодня, 21 ноября, не будет света в Калуге и пригородах, сообщили в горуправе.

с 09-00 до 17-00:

д.Шопино,

Желыбино,

Воровая,

Шахты,

ООО Диалекс,

Кузмичево,

Чижовка,

а/к Южный,

ЧП Лик,

Монастырское подворье;

Тихонова Пустынь,

Рябинки,

Изотов Хутор,

Муратовка,

Мирный,

СТ Коммунальник,

СТ Кооператор;

КНС Канищево,

Канищево-пилорама.

Во временном промежутке с 09:00 до 17.00 - оперативные переключения на 30 минут: