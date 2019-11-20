«Семерка» финишировала в столб

20.11.2019 15:41 372

В Козельске на улице Веденеева водитель «семерки» не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщили в региональном МЧС, на месте пострадавшему оказывали помощь сотрудники скорой, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.