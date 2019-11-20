Останки пропавшего солдата передали его родным

В Калуге на площади Победы прошла церемония передачи останков воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

74 года боец считался пропавшим без вести. Узнать его имя смогли поисковики, которые и обнаружили личные вещи и именной медальон Ивана Аверьяновича Григорьева.

Уроженец Калининской области погиб в Хвастовичском районе, а покой обретет в Санкт-Петербурге, где его останки захоронят рядом с могилой супруги.

Фото: горуправа.