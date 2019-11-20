Людиновскую реку загрязнили сточные воды

20.11.2019 15:28 29

Людиновская городская прокуратура нашла нарушения в работе «Агрегатного Завода». Предприятие сбрасывает в реку Неполодь сточные воды, в которых превышены нормативы содержания загрязняющих веществ. По результатам анализа установлены превышения нормативов предельно-допустимых концентраций опасных веществ и соединений по трем показателям. В адрес генерального директора предприятия внесено представление. Должностное лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей. Фото: pxhere.com.



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