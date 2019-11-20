Прокуроры отстояли права детей на жилплощадь

20.11.2019 15:07 75

Людиновская прокуратура проверила, как соблюдается закон при расходование средств материнского капитала, сообщили в пресс-службе ведомства.

Не все родители, получившие средства капитала на улучшение жилищных условий, выделили доли своим детям, как обещали в специальном соглашении.

Только в этом году «попали» 63 семьи, которые вовремя не наделили детей обещанной жилплощадью.

Прокуроры направили исковые заявления в суд, 59 исков рассмотрены и удовлетворены.

Фото: pxhere.com.