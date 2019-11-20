Горожане активно рисуют выхухоль

20.11.2019 14:59 93

22 ноября завершается прием заявок для участие в конкурсе «Выхухоль – калужский экогерой». Как сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии, конкурс проводится в трех номинациях: - Лучший рисунок в красках - Лучший графический рисунок - Лучший слоган. Побороться за главный приз решили больше 100 жителей региона. Чаще всего выхухоль изображают в красках. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.



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