В трех районах отменили карантин по бешенству

20.11.2019 14:12 90

В трех районах- в Жуковском, Боровском и Износковском, постановлением губернатора снят карантин по бешенству. Там прошли необходимые профилактические мероприятия, которые провели специалисты комитета ветиринарии, очаг заболевания ликвидирован. Но расслабляться не стоит: все животные должны регулярно наблюдаться у ветеринаров и получать профилактические прививки. Фото: pxhere.com.



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