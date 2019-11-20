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Выпивший муж стал жертвой разъяренной супруги

20.11.2019 13:12 0 291
Выпивший муж стал жертвой разъяренной супруги

56-летняя калужанка предстанет перед судом за убийство мужа.

Как сообщают в областной прокуратуре, в июле между женщиной и ее мужем разгорелся скандал. Все случилось на лестничной площадке: мужчина пришел пьяным.

Жена схватилась за нож и ударила его в грудь, раны стали смертельными.

Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.

 


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