Выпивший муж стал жертвой разъяренной супруги

20.11.2019 13:12 291

56-летняя калужанка предстанет перед судом за убийство мужа.

Как сообщают в областной прокуратуре, в июле между женщиной и ее мужем разгорелся скандал. Все случилось на лестничной площадке: мужчина пришел пьяным.

Жена схватилась за нож и ударила его в грудь, раны стали смертельными.

Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.