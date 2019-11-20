Несовершеннолетний оказался за решеткой после наркотиков

20.11.2019 12:46 283

Несовершеннолетний калужанин предстанет перед судом за незаконное приобретение наркотиков, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в июле молодой человек вместе со своими знакомыми решил приобрести запрещенные вещества для личного употребления.

Через интернет компания купила наркотики и частично употребила, после чего полицейские задержали их.

За совершение указанного преступления любителю новых ощущений грозит до десяти лет тюрьмы.