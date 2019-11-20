Фура и легковушка столкнулись на трассе

В Сухиничском районе столкнулись «Лада Гранта» и фура ДАФ.
В результате ДТП есть пострадавший, сообщили в областном МЧС.
На месте работали врачи, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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