Ревнивая калужанка ответит за то, что ударила любимого гаечным ключом

Жительница Кировского района предстанет перед судом за то, что причинила тяжкий вред своему возлюбленному.

Как сообщили в областном УМВД, в июне парочка выпивала, а позже поссорилась на почве ревности. Тогда подозреваемая схватила гаечный ключ и ударила им мужчину по голове.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.