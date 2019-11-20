Крутицы полдня проведут без газа

20.11.2019 11:07 214

Сегодня в связи с работами по врезке газопровода низкого давления в деревне Крутицы, с 9 до 15 часов не будет газа по следующим адресам: Коттеджный поселок "Полесье-1": ул. Крещенская

ул. Казанская ДНТ "Сосновый бор": ул. Светлая

ул. Березняки

ул. Зеленая

пер. Рябиновый. ​Фото: pxhere.com.



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