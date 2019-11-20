Директор присвоил 10 миллионов налогов

20.11.2019 09:55 161

Директор «НПО Новая энергия» предстанет перед судом за сокрытие денежных средств, сообщили в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в период с октября 2017 по сентябрь 2018 года директор производил расчеты с контрагентами организации через счета другой фирмы, директором которой также являлся обвиняемый. Таким способом от налогов сокрыто в общей сумме более 10 миллионов рублей.

Весь ущерб, нанесенный бюджету, возмещен в полном объеме.

Проведены десятки экономических экспертиз, объем дела составил 18 томов. Теперь прочитать их предстоит судье, который и вынесет приговор.

Фото: pxhere.com.