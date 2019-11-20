Москвич устроил дома оружейный склад

20.11.2019 09:34 160

Правоохранители провели обыск в жилом доме и хоз.пристройках в Боровском районе.

В поле зрения полицейских попал владелец указанной недвижимости, ранее судимый житель столицы.

Изъяты 375 патронов различного калибра от огнестрельного оружия, 3 винтовки-карабина, 22 ножа, 3 металлических гильзы.

Изъятое имущество направлено для проведения исследования в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области.

Как пояснил подозреваемый, оружие и боеприпасы он обнаружил в ходе раскопок, проводимых на территории Калужской области.

За незаконное хранение оружия фигуранту уголовного дела грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по Калужской области.