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Бывший зек угнал чужую иномарку

20.11.2019 09:26 0 143
Бывший зек угнал чужую иномарку

Житель Балабаново обратился в полицию с заявлением об угоне своей иномарки стоимостью почти полмиллиона.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Как выяснилост,ю потерпевший припарковал авто возле дома, а обнаружили пропажу в Серпухове Московской области.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель города Москвы 1989 года рождения.

Расследование продолжается, угонщику придется ответить за кражу.

Фото: pxhere.com.


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