Бывший зек угнал чужую иномарку

Житель Балабаново обратился в полицию с заявлением об угоне своей иномарки стоимостью почти полмиллиона.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе областного МВД.
Как выяснилост,ю потерпевший припарковал авто возле дома, а обнаружили пропажу в Серпухове Московской области.
Подозреваемым оказался ранее судимый житель города Москвы 1989 года рождения.
Расследование продолжается, угонщику придется ответить за кражу.
Фото: pxhere.com.
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