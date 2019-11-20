Бывший зек угнал чужую иномарку

20.11.2019 09:26 143

Житель Балабаново обратился в полицию с заявлением об угоне своей иномарки стоимостью почти полмиллиона. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе областного МВД. Как выяснилост,ю потерпевший припарковал авто возле дома, а обнаружили пропажу в Серпухове Московской области. Подозреваемым оказался ранее судимый житель города Москвы 1989 года рождения. Расследование продолжается, угонщику придется ответить за кражу. Фото: pxhere.com.



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