Саперы обезвредили военные снаряды

20.11.2019 09:00 125

Сразу в двух районах области обезвредили опасные находки времен Великой Отечественной войны.

В деревне Крюково Юхновского района саперы взорвали минометную мину, а в поселке Товарково Дзержинского района-гранату Ф1.

Спасатели еще раз напоминают, что нужно сделать при обнаружении взрывчаток:

- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.