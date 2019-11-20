Калужские спортсмены скрестили шпаги

20.11.2019 08:55 135

В Калуге в спортивном зале в Анненках завершился турнир по фехтованию, посвященный памяти заслуженного тренера России Олега Гашинского. Каки сообщили в областном минспорта, в турнире участвовали спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Оренбургской, Смоленской и Калужской областей.



Фото: Антон Забродский.



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