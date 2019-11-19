Муниципалов уличили в нарушении промышленной безопасности

19.11.2019 18:54 165

Прокуратура Козельского района выявила, что МУП «Бытсервис» эксплуатирует сеть газораспределения без соответствующей лицензии, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 19 ноября. В результате, организацию обязали устранить нарушение, руководителю предприятия назначили штраф в 20 тысяч рублей, а виновное должностное лицо дисциплинарно наказали. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области



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