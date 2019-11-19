Школьники дарили водителям ангелов памяти

19.11.2019 18:41 145

В Козельском районе инспекторы ДПС провели со школьниками акцию в День памяти жертв ДТП, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции во вторник, 19 ноября.

Собравшиеся начали встречу с минуты молчания, после чего дети запустили в небо белые шары.

Затем сотрудники Госавтоинспекции и школьники вышли на оживленную улицу города, где рассказывали водителям и прохожим об акции и дарили ангелочков памяти.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области