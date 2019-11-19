Чиновник предложил ввести внезапные проверки в детсадах

19.11.2019 18:27 177

Глава Боровской администрации намерен инициировать внезапные проверки в детских садах, чтобы проанализировать насколько хорошо контролируется доступ в учреждения.

Чиновник рассказал об этом на очередной рабочей планёрке, сообщило издание «Боровские Известия» во вторник, 19 ноября.

Руководитель муниципалитета говорил, что все сотрудники должны быть проинструктированы и чётко знать, как действовать в нестандартных ситуациях.

Фото: Pixabay.com