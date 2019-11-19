Калужанка завоевала «серебро» в пулевой стрельбе

19.11.2019 18:04 137

Накануне в Костроме прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Обнинская спортсменка Воробьева Светлана завоевала серебряную медаль, набрав 574 очка в упражнении МВ-3х20 (среди женщин). Об этом сообщили во вторник, 19 ноября, на сайте спортшколы «КВАНТ», где тренируется спортсменка. Фото: СШОР «КВАНТ»



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