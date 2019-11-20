Калужский суд приговорил сибиряков к 7 годам тюрьмы

20.11.2019 07:30 215

Калужский районный суд признал виновными 28-летнего и 31-летнего жителей Иркутской области в серии совершении 7 краж, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 19 ноября.

Мужчинам дали 7 и 7,5 лет колонии общего режима.

По версии оперативников, преступники подыскивали подходящие квартиры, подбирали ключи от домофона и отмычки и обчищали помещения.

Таким образом, злоумышленники обокрали квартиры в Калуге, Брянске и Смоленске.

Воров задержали брянские оперативники.

При аресте у подозреваемых обнаружили отмычки и множество золотых украшений, которые позднее опознали потерпевшие.

Фото: Pixabay.com