Директор завода попал на штраф в 200 тысяч

Директор ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» в 2016, 2017 задолжал своим работникам зарплату на общую сумму более 250 тысяч рублей.
В суде обвиняемый вину свою признал, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 19 ноября.
Руководителю предприятия назначили штраф в 200 тысяч, который он должен оплатить до середины января следующего года.
Фото: Pixabay.com
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