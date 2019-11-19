Директор завода попал на штраф в 200 тысяч

19.11.2019 17:35 266

Директор ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» в 2016, 2017 задолжал своим работникам зарплату на общую сумму более 250 тысяч рублей.

В суде обвиняемый вину свою признал, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 19 ноября.

Руководителю предприятия назначили штраф в 200 тысяч, который он должен оплатить до середины января следующего года.

Фото: Pixabay.com

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