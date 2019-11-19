Спасатели учебно потушат детскую игровую комнату

19.11.2019 17:00 161

В среду, 20 ноября, в Кременках Жуковского района состоятся пожарно-тактические учения, сообщила пресс-служба МЧС. По легенде возгорание начнется в детской игровой комнате в цокольном этаже торгового центра «Кремль». Спасатели отработают организацию и тактику тушения здания в условиях сильного задымления этажей и большого количества посетителей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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