Людиновец доказал приятелю свою правоту ножом

19.11.2019 15:21 101

27-летний житель Людиновского района ударил своего 47-летнего приятеля ножом в грудь во время пьяной ссоры.

Выяснилось, что так остро отстаивающий свою правоту гражданин уже был ранее судим.

Теперь мужчине грозит до 10 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 19 ноября.

Фото: Pixabay.com