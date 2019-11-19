При пожаре дачного дома пострадал человек

19.11.2019 15:19 104

В половине девятого утра во вторник, 19 ноября, спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе.

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