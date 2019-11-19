«Шестерка» и «Опель» столкнулись в Боровском районе

В 7:48 утра во вторник, 19 ноября, спасателям сообщили о ДТП в Боровском районе.
Автомобили «Опель» и «ВАЗ-2106» столкнулись на 406 километре автодороги А-108.
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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