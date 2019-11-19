«Шестерка» и «Опель» столкнулись в Боровском районе

19.11.2019 11:27 302

В 7:48 утра во вторник, 19 ноября, спасателям сообщили о ДТП в Боровском районе.

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