Калужанка, придавившая сына во сне, отправится в тюрьму на год

18.11.2019 19:03 245

Судья Калужского областного суда оставил без изменения приговор в отношении 28-летней женщины, которая причина по неосторожности смерть своему ребенку.

В июле 2018 года женщина легла спать, положив рядом с собой малолетнего сына. Во сне, по неосторожности, она закрыла подушкой наружные дыхательные отверстия рта и носа сына, в результате малыш задохнулся, сообщили в областной прокуратуре.

Мать не признала себя виновной, хотя и рассказала, что поругалась с мужем и в тот вечер выпила немного пива. Утром обнаружила бездыханное тело сына.

Суд первой инстанции признал подсудимую виновной и приговорил к лишению свободы на год. Но женщина подала аппеляцию и просила ее оправдать.

Приговор остался без изменения и вступил в силу.

Фото: pxhere.com.