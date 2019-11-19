Детский омбудсмен приедет в Обнинск

19.11.2019 08:31 161

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова проведет личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Обнинске.

Прием пройдет 26 ноября, однако для того, чтобы на него попасть, необходимо предварительно записаться по телефону: 8(484)39-335-21 с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу, сообщает портал Obninsk.Name.



Жителям Обнинска, которые зарегистрируются и придут на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото: Obninsk.Name.