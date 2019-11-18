Некачественный рис отправится обратно поставщику

18.11.2019 18:23 192

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора проверили деятельность государственного учреждения в Бабынинском районе, осуществляющего закупку круп используемых для питания. В ходе проверки проинспектировано более 77 килограммов круп, от которых отобран рис шлифованный круглозерный 1 сорт и направлен для исследования в лабораторию по показателям качества и безопасности. Согласно результатам испытаний, выявлено 10 килограммов, которая не соответствует ГОСТу. Учреждению выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Некачественная пищевая продукция изъята из оборота и возвращена поставщику. Фото: pxhere.com.



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