Калужские пенсионеры без работы не останутся

18.11.2019 18:19 230

Агентство РИА Рейтинг опубликовало результаты исследований по привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Наиболее благоприятные условия сложились в Москве, Петербурге, Ленинградской области и Подмосковье.

Калужская область заняла седьмое место в списке. В первую десятку также вошли Белгородская и Курская области, Татарстан, Воронежская область и Севастополь.



Для оценки ситуации в регионах был рассчитан индекс, характеризующий субъекты Федерации по возможности для пенсионеров найти достойную работу, их общей экономической активности. Учитывался уровень зарплаты пожилых людей, а также здоровье и долголетие.



Фото: pxhere.com.