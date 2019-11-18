«Четверка» сбила пешехода в Барятино

В Барятино на улице Советской автомобиль «ВАЗ-2104» сбил пешехода.
Как сообщили в областном МВД, в результате ДТП есть пострадавший.
На месте ему помощь оказывали медики скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
|
За оскорбления в чате мужчина заплатит 3 тысячи 18.11.2019 19:10
Калужанка, придавившая сына во сне, отправится в тюрьму на год 18.11.2019 19:03
Некачественный рис отправится обратно поставщику 18.11.2019 18:23
Калужские пенсионеры без работы не останутся 18.11.2019 18:19
Несколько районов и улиц Калуги останутся без света 18.11.2019 18:16
Нерадивые алиментщики заплатили почти 150 тысяч 18.11.2019 18:08
«Рено» улетел в кювет 18.11.2019 15:10
Мошонки уступают Мутному Материку 18.11.2019 12:17
Гость наукограда стал продавцом героина 18.11.2019 11:11
Обнинская спортсменка переплавала соперников на первенстве страны 18.11.2019 09:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: