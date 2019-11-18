«Четверка» сбила пешехода в Барятино

18.11.2019 18:11 142

В Барятино на улице Советской автомобиль «ВАЗ-2104» сбил пешехода. Как сообщили в областном МВД, в результате ДТП есть пострадавший. На месте ему помощь оказывали медики скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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