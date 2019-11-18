Сегодня утром в Сухиничском районе произошло ДТП, сообщили в областном МЧС.
Автомобиль «Рено» улетел в кювет, где перевернулся. Авария произошла на 24 километре автодороги «Сухиничи-Козельск».
В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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