18.11.2019 15:10 226

Сегодня утром в Сухиничском районе произошло ДТП, сообщили в областном МЧС.

Автомобиль «Рено» улетел в кювет, где перевернулся. Авария произошла на 24 километре автодороги «Сухиничи-Козельск».

В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.