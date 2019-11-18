Гость наукограда стал продавцом героина

18.11.2019 11:11 233

Гражданин одной из республик ближнего зарубежья стал фигурантом уголовного дела за незаконный сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина вступил в созданную неизвестным организованную преступную группу, получал партии наркотика и перевозил их в тайники.

Действия сбытчика запрещенных веществ попали в поле зрения оперативников. Из незаконного оборота был изъят героин общей массой более 38 граммов.

В ближайшее время наркоторговец предстанет перед судом.

Фото: УМВД России по Калужской области.