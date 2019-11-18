Обнинская спортсменка переплавала соперников на первенстве страны

18.11.2019 09:57 83

В Республике Башкортостан завершилось первенство России по спорту слепых по плаванию.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Квант» из Обнинска Елена Коржавина в первый же день соревнований завоевала золотую награду в плавании на спине на дистанции 50 метров, сообщили в региональном Минспорта.

Во второй день первенства девушка вновь была лучшей на дистанции 100 метров вольным стилем.

И третий, и четвертый дни для Коржавиной стали победоносными: она выиграла дистанции 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем.

Фото: Министерство спорта Калужской области.