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Обнинец «приютил» несколько иностранцев

18.11.2019 09:15 0 154
Обнинец «приютил» несколько иностранцев

В Обнинске местный житель поставил на учет несколько иностранцев, сообщили в областном УМВД.

Преступление выявили сотрудники отдела по вопросам миграции. 

Соседи мужчины подтвердили, что не видели никаких новых жильцов.

В настоящее время фигурант подозревается в совершении 36 эпизодов противоправной деятельности.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: pxhere.com.


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