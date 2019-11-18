Обнинец «приютил» несколько иностранцев

18.11.2019 09:15 154

В Обнинске местный житель поставил на учет несколько иностранцев, сообщили в областном УМВД. Преступление выявили сотрудники отдела по вопросам миграции. Соседи мужчины подтвердили, что не видели никаких новых жильцов. В настоящее время фигурант подозревается в совершении 36 эпизодов противоправной деятельности. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Фото: pxhere.com.



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